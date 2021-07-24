Харьковские Афони: пьяные сантехники подрались и затопили 5 этажей горячей водой (видео)

24.07.2021 17:07 Евгений Клочко

В результате ремонтных работ горе-работниками горячей водой залило 5 этажей подъезда жилого дома.

По информации предприятия, 23 июля в доме по ул. Танкопия 7/2 произошла авария. На место прибыли сотрудники Немышлянского филиала КП «Харьковские тепловые сети» для проведения работ по устранению дефекта на внутридомовых сетях. Однако после их окончания, те не проверили задвижки. После заполнения системы, горячей водой затопило 3 подъезд с девятого по четвертый этаж.

Кроме этого тепловики повели себя не профессионально, распивали спиртные напитки на рабочем месте и устроили драку между собой. Также на кадрах, опубликованных в соцсетях, коммунальщик по-хамски обращается с жительницей подъезда, нецензурно выражаясь в ее сторону.

На место срочно выехала аварийная бригада и руководство КП «ХТС», чтобы локализовать порыв и оценить ущерб, причинённый жителям непрофессиональными действиями сотрудников предприятия.

На данный момент начальник теплового участка №1 Жарков П.А., мастер внутридомовых сетей Таран Д.Ю., электрогазосварщик Осыка Н.А., слесарь-сантехник Короткий Е. А., виновные в происшествии, уволены.