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24.07.2021  19:33   

В Харькове откроется олимпийская фан-зона

Откроется фан-зона в день первого выступления харьковской спортсменки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  Департамент по делам семьи, молодежи и спорта городского совета. В Харькове откроют Олимпийскую фан-зону. Большой экран разместят в парке Горького на центральной сцене возле колеса обозрения. Он будет работать во время выступлений харьковских спортсменов - ежедневно с 10:00 до 17:00.
 
Откроется фан-зона в понедельник, 26 июля, в 13:30. Именно в это время на Олимпиаде будет выступать харьковская тяжелоатлетка Камила Конотоп.
 
"Очень классно болеть за наших спортсменов вместе. В этом году Камила уже показала, на что способна. Она лучшая в Европе в своей весовой категории. Надеемся, именно Конотоп первой из харьковчан в составе сборной страны завоюет медаль, и этот момент в парке Горького увидят тысячи горожан. Уверен, после просмотра Олимпиады в наших спортшколах будет ажиотаж - дети заразятся духом соревнований и также захотят стать олимпийцами ", - отметил заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.
Вход в фан-зону бесплатный.
 
Проект реализован при поддержке секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова, заместителя председателя ХОГА Романа Семенухи и председателя областного отделения НОК Украины Виктора Христоева.
 
Напомним, первую медаль в копилку олимпийской сборной Украины 24 июля принесла украинская дзюдоистка Дарья Билодид.
 
Тэги:  харьков, фан-зона, парк горького
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