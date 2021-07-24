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24.07.2021  13:47   

Украиннка завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала бронзовой призером Олимпиады в Токио.

Первая медаль украинцев на Олимпиаде в Токио
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на tribuna.com. В бронзовой схватке украинка победила 30-летнюю Ширу Ришони из Израиля. Она победила иппоном в конце схватки. Это первая награда Украины на Играх в Токио.
 
Белодед выступает в весовой категории до 48 кг. В полуфинале Белодед проиграла японке Фуне Тонаки, которая провела прием в дополнительное время.
 
Напомним, на предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио Дарья завоевала золотую медаль, переиграв в финале японскую спортсменку Фуну Танаки.
 
В апреле 2021 года на чемпионате Европы в португальской столице Лиссабоне, Дарья, в весовой категории до 48 кг, смогла дойти до финала на который не вышла и завоевала серебряную медаль чемпионата.
 
Напомним также, в Харькове запущен флэшмоб в поддержку харьковских спортсменов, которые защищают честь Украины на Олимпийских играх в Токио.
 
Пока же читателям РЕДПОСТ предлагается вспомнить историю Олимпийских игр и ответить, какая страна собрала самый богатый урожай олимпийских наград. Сделать это вы сможете в нашем опросе.

 

Источник:   Трибуна.com
 Тэги:  олимпиада, токио, медаль, дзюдо
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