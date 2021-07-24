24.07.2021 13:47

Украиннка завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала бронзовой призером Олимпиады в Токио.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на tribuna.com. В бронзовой схватке украинка победила 30-летнюю Ширу Ришони из Израиля. Она победила иппоном в конце схватки. Это первая награда Украины на Играх в Токио.

Белодед выступает в весовой категории до 48 кг. В полуфинале Белодед проиграла японке Фуне Тонаки, которая провела прием в дополнительное время.

Напомним, на предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио Дарья завоевала золотую медаль, переиграв в финале японскую спортсменку Фуну Танаки.

В апреле 2021 года на чемпионате Европы в португальской столице Лиссабоне, Дарья, в весовой категории до 48 кг, смогла дойти до финала на который не вышла и завоевала серебряную медаль чемпионата.