«Харьков болеет за вас!»: горожане запустили олимпийский флешмоб

20.07.2021 19:49

Харьковчане запустили флеш-моб в поддержку 16 спортсменов из нашего города, которые защищают честь Украины на Олимпиаде в Токио.

Давайте покажем спортсменам нашу поддержку! Игорь Терехов предложил запустить флешмоб "Харьков болеет за вас" Все, кто болеет за на наших, - ставим рамочку на аватарку. Харьков – вперед! Украина победит!

В Харькове торжественно проводили участников сборной Украины на летние Олимпийские игры, которые начнутся 23 июля в Токио. Всего в составе нашей сборной 16 харьковчан, которые представляют страну по 7 видам спорта.

Пожелали побед и медалей нашим спортсменам Игорь Терехов, а также великие харьковские чемпионки прежних Олимпиад Людмила Джигалова, Яна Клочкова и Екатерина Сердюк.

«Конечно, нам всем очень хочется, чтобы вы привезли в Харьков золото, как это неоднократно делала Яна Клочкова, – сказал олимпийцам Игорь Терехов. – Мы всем Харьковом будем болеть за вас. Желаем вам показать самый высокий результат. Я понимаю, какую нужно иметь волю, насколько это тяжелый физический труд «до седьмого пота». Знаю, какое самообладание надо иметь, чтобы побеждать. Желаю, чтобы вы достойно представили на Олимпиаде Украину и, конечно же, наш город Харьков”.

Отдельно руководитель города отметил нашу команду по синхронному плаванию. Все девушки в украинской сборной по этому виду спорта – харьковчанки, ведь наша школа по синхронному плаванию входит в тройку сильнейших в мире. “Всегда гордились вашими результатами, и я верю, что будем гордится и в будущем”, - сказал Игорь Терехов.