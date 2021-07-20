Развенчиваем мифы: Кто запустил фейк в сети о рекламе «Карты харьковчанина»

Сегодня, 20 июля, в соцсетях и харьковских телеграм-каналах появилась информация о том, что рекламу проекта «Карточка харьковчанина» рассылают с российских телефонных номеров.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, проявите гибкость и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, ищите потайную дверцу.
В результате прохождения активного холодного фронта 21 июля в Харькове произойдет смена погодных условий.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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