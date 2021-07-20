20.07.2021 20:49

Развенчиваем мифы: Кто запустил фейк в сети о рекламе «Карты харьковчанина»

Сегодня, 20 июля, в соцсетях и харьковских телеграм-каналах появилась информация о том, что рекламу проекта «Карточка харьковчанина» рассылают с российских телефонных номеров.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на руководителя офиса реформ Харькова и проекта "Карта Харьковчанина". Как сообщил Павел Столбовой, по имеющейся у него информации заказывает подобные рекламные рассылки Михаил Добкин. Делается это для дискредитации проекта «Карта Харьковчанина». Им же организовано массовое размещение материалов об этих рассылках в телеграм-каналах.

«Это все, что нужно знать о его уважении к Харькову и к жителям нашего города. Все, что распространяется в социальных сетях с подачи политиков из прошлого - fake news.

А "Карта Харьковчанина" - это пропуск в будущее. Вся актуальная и достоверная информация о нашем проекте - только на официальных страницах в социальных сетях», - написал Павел Столбовой в своем посте на Фейсбук

Ранее РЕДПОСТ сообщал как заполнить онлайн-анкету на получение "Карты Харьковчанина"