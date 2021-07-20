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20.07.2021  21:35   

Бешеный хорек отправил на карантин половину района Харькова

В части Немышлянского района введены карантинные мероприятия из-за бешенства домашнего хорька, который травмировал своих хозяев.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия». Инцидент произошел в квартире дома по пер. Снигиревскому, 9. 16 июля хозяева животного пытались оказать животному лечебную помощь, в результате чего он их травмировал. В тот же день животное погибло. На следующий день пострадавшие обратились в травмпункт городской клинической больницы №17.
 
Умершего хорька исследовали в Харьковской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Результаты исследований подтвердили у животного бешенство.
 
Пострадавшие хозяева хорька находятся на лечении в Харьковской городской больнице №2 и в Харьковской областной детской клинической больнице №1.
 
Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете был наложен карантин на часть территории Немышлянского района, ограниченной ул. Харьковских Дивизий, пр. Московским, ул. Богдана Хмельницькго, ул. Танкопия.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове и области в последнее время увеличилось количество нападений собак на людей.
Источник:   Харьковские известия
 Тэги:  харьков, бешенство
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