20.07.2021 21:35

Бешеный хорек отправил на карантин половину района Харькова

В части Немышлянского района введены карантинные мероприятия из-за бешенства домашнего хорька, который травмировал своих хозяев.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия». Инцидент произошел в квартире дома по пер. Снигиревскому, 9. 16 июля хозяева животного пытались оказать животному лечебную помощь, в результате чего он их травмировал. В тот же день животное погибло. На следующий день пострадавшие обратились в травмпункт городской клинической больницы №17.

Умершего хорька исследовали в Харьковской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Результаты исследований подтвердили у животного бешенство.

Пострадавшие хозяева хорька находятся на лечении в Харьковской городской больнице №2 и в Харьковской областной детской клинической больнице №1.

Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете был наложен карантин на часть территории Немышлянского района, ограниченной ул. Харьковских Дивизий, пр. Московским, ул. Богдана Хмельницькго, ул. Танкопия.

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