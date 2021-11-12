12.11.2021 14:47 Евгений Клочко

В Харьковском аэроклубе опровергли слухи о распылении с воздуха вирусов

В последнее время в социальных сетях распространяется информация об использовании авиационной техники для распространения из воздуха вирусов, а также распространяются провокационные комментарии в сети Интернет, вызывая панические настроения.

©Харьковский авиаклуб имени Гризодубовой

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский аэроклуб им. В.С. Гризодубовой.

В клубе отметили, что 12 ноября 2021 года в Харьковской области завершена работа по пероральной вакцинации животных авиационным способом.

Согласно государственной программе пероральной иммунизации мясоядных животных против бешенства, авиационным методом в Харьковской области распространили 296 507 доз приманок на площади 11 860 км. С 1 по 12 ноября специалисты обработали 60% территории Харьковской области – лесные и полевые угодья Богодуховского, Красноградского районов, часть Лозовского, Харьковского, Чугуевского районов. Полеты выполняли с аэродрома "Коротич" четырьмя самолетами Ан-2 компании "В-Авиа".

©Харьковский авиаклуб имени Гризодубовой

Такая работа выполняется по всей территории страны – специальный препарат разбрасывают над определенной местностью самолетами Ан-2, оборудованными автоматизированными аппаратами для распространение вакцин. Впоследствии воздушные суда перелетят в Днепропетровскую область.

Брикеты коричневого цвета, найденные людьми на территории лесных и полевых угодий, специалисты Госпродпотребслужбы просят не брать в руки – приманка теряет свои свойства, запах, привлекающий животных, исчезает. Также их не следует перемещать, чтобы не нарушать схему вакцинации. Сама приманка безопасна для человека.

©Харьковский авиаклуб имени Гризодубовой

"За 4 года применения авиационного метода вакцинации животных количество случаев бешенства сократилось более чем в 3 раза", - отмечают специалисты.

В аэроклубе отметили, что полеты над городом Харьковом авиационной техникой Харьковского аэроклуба выполняются только по пятницам, субботам и воскресеньям и исключительно легкомоторными самолетами ХАЗ-30 по согласованием с Харьковским городским советом в рамках проекта «Воздушные экскурсии над городом Харьковом» и по предварительно согласованному маршруту.

©Харьковский авиаклуб имени Гризодубовой

Кроме аэродрома «Коротич» Харьковского аэроклуба, на территории нашей области функционирует еще ряд взлетно-посадочных полос, а владельцами авиационной техники являются частные пилоты и организации, уполномоченные выполнять полеты с СПМ «Сокольники», СПМ «Ракитное», аэропорта «Харьков».

Напомним, с 1 ноября над лесами и полями области начали разбрасывать с самолета брикеты с вакциной против бешенства для диких животных. Небольшие – со спичечный коробок – кусочки корма из мясокостной муки содержат внутри вакцину против бешенства в желеобразной форме.