12.11.2021 14:40 Рита Парфенова

Игоря Терехова поздравил с избранием на должность мэра Харькова Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады выразил уверенность, что под руководством новоизбранного мэра Харьков будет успешно развиваться, жизнь его жителей будет становиться более качественной и безопасной.





Поздравления с избранием на должность Харьковского городского головы Игорю Терехову направил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



«Высокая поддержка и доверие избирателей возлагает на Вас значительную ответственность. Надеюсь, что под Вашим руководством Харьков будет успешно развиваться, жизнь его жителей будет становиться более качественной и безопасной, а Вы и городской совет будете эффективно управлять городом, заботиться о надлежащем порядке и улучшении благосостояния граждан.



Убежден, что реформа децентрализации станет крепкой предпосылкой для развития сильного, инновационного и стабильного государства. Дальнейший успех такой реформы, постоянство новой системы местного самоуправления будут в значительной степени зависеть от общего видения и взаимодействия всех уровней власти», – говорится в поздравлении



Председатель Верховной Рады выразил уверенность, что профессионализм, опыт работы, ответственность и мудрость помогут новоизбранному мэру в принятии эффективных решений в пользу городской громады.



«Искренне желаю Вам, депутатскому корпусу городского совета и жителям громады мирного неба над головой, процветания и благополучия!», - написал он.



Напомним, на внеочередной сессии Харьковского городского совета 11 ноября глава ТИК зачитала постановление о регистрации Игоря Терехова мэром Харькова.