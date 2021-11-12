Игоря Терехова поздравил с избранием на должность мэра Харькова Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады выразил уверенность, что под руководством новоизбранного мэра Харьков будет успешно развиваться, жизнь его жителей будет становиться более качественной и безопасной.
Поздравления с избранием на должность Харьковского городского головы Игорю Терехову направил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
«Высокая поддержка и доверие избирателей возлагает на Вас значительную ответственность. Надеюсь, что под Вашим руководством Харьков будет успешно развиваться, жизнь его жителей будет становиться более качественной и безопасной, а Вы и городской совет будете эффективно управлять городом, заботиться о надлежащем порядке и улучшении благосостояния граждан.
Убежден, что реформа децентрализации станет крепкой предпосылкой для развития сильного, инновационного и стабильного государства. Дальнейший успех такой реформы, постоянство новой системы местного самоуправления будут в значительной степени зависеть от общего видения и взаимодействия всех уровней власти», – говорится в поздравлении
Председатель Верховной Рады выразил уверенность, что профессионализм, опыт работы, ответственность и мудрость помогут новоизбранному мэру в принятии эффективных решений в пользу городской громады.
«Искренне желаю Вам, депутатскому корпусу городского совета и жителям громады мирного неба над головой, процветания и благополучия!», - написал он.
Напомним, на внеочередной сессии Харьковского городского совета 11 ноября глава ТИК зачитала постановление о регистрации Игоря Терехова мэром Харькова.
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