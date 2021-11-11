11.11.2021 18:58 Фото: Василий Голосный

В Харькове принял присягу новоизбранный мэр Игорь Терехов (фото)

На внеочередной сессии Харьковского городского совета глава ТИК зачитала постановление о регистрации Игоря Терехова мэром.



Василий Голосный

11 ноября Игорь Терехов принял присягу мэра Харькова. На заседании в зале были 79 депутатов, временно исполняющий обязанности главы ХОГА Александр Скакун, глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко, народные депутаты Вадим Новинский, Александр Бакумов, Дмитрий Шенцев, Павел Сушко, чиновники, духовенство, сыновья Геннадия Кернеса.

Первой выступила глава теризбиркома Елена Матвиенко и зачитала постановление с результатами выборов Харьковского городского головы, которые состоялись 31 октября.

"Зарегистрировать Терехова Игоря Александровича Харьковским городским головой. Избранный городской голова принимает присягу", — сказала Елена Матвиенко.

Игорь Терехов зачитал присягу городского головы:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки. Заступаючи на посаду, присягаю шанувати, охороняти і відстоювати права жителів Харкова. Зобов'язуюсь ніколи не ставити особисті інтереси вище громадських, всебічно сприяти розвитку міста".

После этого он обратился к харьковчанам, вспомнил Геннадия Кернеса и пообещал быть открытым для всех.

"Харьковчане, с вашего разрешения я перейду на русский язык, хотя знаю, что должен общаться на украинском. Но сегодня я буду говорить на русском языке. Самое большое чувство — чувство благодарности к харьковчанам, которые пришли на участки и поддержали меня в желании вести Харьков к успеху. Хочу поблагодарить и тех, кто отдал голоса другим кандидатам. Вам не все равно. Нас объединяет стремление сделать Харьков лучшим городом страны.

Я буду мэром всех харьковчан вне зависимости от политических и личностных взглядов. Я благодарен всем наблюдателям, которые следили за избирательным процессом. У нас нет права на ошибки. Обращаюсь к своей команде: спасибо, что не подвели. Это наша с вами общая победа. Но хочу сказать: неприкасаемых нет. С теми, кто не будет справляться с заданными мной темпами, нам не по пути. Харьковский горсовет будет самым открытым, а его деятельность — самой прозрачной. Деньги горожан должны и будут работать в интересах харьковчан. Обращаюсь к депутатскому корпусу: в выборах поставлена точка!

Наш путь — ежедневная и кропотливая работа на благо Харькова. Каждая фракция обязана сделать все для развития Харькова. Я открыт для каждого. В этом зале нет места политике, популизму и узкопартийным интересам. Давайте не тратить время и силы на разборки. Давайте посвятим его любимому Харькову. Хочу обратиться к харьковчанам. Я знаю, что вы ждете: масштабные инфраструктурные проекты, возрождение производства, модернизацию транспорта, доступную и качественную медицину, экологическую безопасность и культурное развитие. Знаю, что через четыре года вы будете оценивать мою работу по этому параметру.

Все, что я обещал, мы вместе воплотим в жизнь. За последнее 10-летие благодаря Геннадию Кернесу планка была поднята очень высоко. Моя цель — поднять ее еще выше. Уважаемые харьковчане, я хочу, чтобы нас объединяла гордость не только за историю Харькова, за ее героев, но и за настоящее, и за будущее Харькова. Сделать его лучшим в стране, ввести его в ТОП лучших в мире. Моя цель — комфорт в домах в любом районе Харькова. Наши встречи будут регулярными. Я доступен для всех. Такой же отдачи я буду требовать от всех соратников. Мой девиз остается неизменным: Харьков — это круто!", - резюмировал новоизбранный Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Напомним, ранее 11 ноября прошло тайное голосование депутатов городского совета за досрочное прекращение полномочий секретаря Харьковсгого городского совета Игоря Терехова. За проголосовали 63 депутата, против - 3 депутата, воздержались двое.

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