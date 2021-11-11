11.11.2021 19:14 Евгений Клочко

Заряжайте смартфоны: в Харькове без света 12 ноября 2021 года останутся 26 улиц

В Харькове в пятницу, 12 ноября 2021 года, планируется отключение в части домов трех районов города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В пятницу, 12 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный район:

ул. Авиахимическая , 10; 12/14; 14; 16; 18; 22; 24; 26; 30; 32; 34; 36; 4; 42; 44; 46; 48; 48А; 50; 50/7; 52; 54; 56; 58; 6; 8;

, 10; 12/14; 14; 16; 18; 22; 24; 26; 30; 32; 34; 36; 4; 42; 44; 46; 48; 48А; 50; 50/7; 52; 54; 56; 58; 6; 8; ул. Аграрная , 25;

, 25; ул. Бородиновская , 1; 1А; 11; 12А; 12Б; 131; 133; 133А; 133Б; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 15А; 151; 1515А; 153; 161; 18; 2; 22; 24; 28; 3; 3А; 33; 4; 45; 49; 5; 51; 53; 53А; 55; 57; 58; 58А; 59; 60; 62; 64; 65; 66; 67; 7; 76; 9;

, 1; 1А; 11; 12А; 12Б; 131; 133; 133А; 133Б; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 15А; 151; 1515А; 153; 161; 18; 2; 22; 24; 28; 3; 3А; 33; 4; 45; 49; 5; 51; 53; 53А; 55; 57; 58; 58А; 59; 60; 62; 64; 65; 66; 67; 7; 76; 9; ул. Вячеслава Черновола, 19; 41;

19; 41; ул. Клочковская , 105А; 195Г; 201Б; 231;

, 105А; 195Г; 201Б; 231; ул. Новомирная , 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15А; 16; 16А; 17; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 28А; 29; 3; 30; 30/20; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 9;

, 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15А; 16; 16А; 17; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 28А; 29; 3; 30; 30/20; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 9; ул. Павловская, 15;

15; ул. Севастопольская , 10; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 108; 109; 11; 110; 112; 113; 114; 116; 117/119; 118; 119; 12; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 128; 130; 132; 132А; 14; 17; 22; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 34Б; 35; 39; 39А; 4; 41; 45; 5; 6; 87; 89; 9; 91; 93; 95; 97; 98; 99;

, 10; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 108; 109; 11; 110; 112; 113; 114; 116; 117/119; 118; 119; 12; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 128; 130; 132; 132А; 14; 17; 22; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 34Б; 35; 39; 39А; 4; 41; 45; 5; 6; 87; 89; 9; 91; 93; 95; 97; 98; 99; ул. Семена Кузнеца, 11; 13; 14; 14А; 15; 15А; 17; 17А; 18А; 19; 21; 22; 23; 25; 25А; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 50А; 51; 51А; 52; 52А; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 60А; 61; 63; 64; 65; 67; 69; 71; 8; 9А;

11; 13; 14; 14А; 15; 15А; 17; 17А; 18А; 19; 21; 22; 23; 25; 25А; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 50А; 51; 51А; 52; 52А; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 60А; 61; 63; 64; 65; 67; 69; 71; 8; 9А; ул. Софиевская, 12; 131; 133; 135; 137; 20; 24; 26; 27; 28А; 32; 34; 37; 38; 39; 41; 44; 45; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 68; 69; 71; 73;

12; 131; 133; 135; 137; 20; 24; 26; 27; 28А; 32; 34; 37; 38; 39; 41; 44; 45; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 68; 69; 71; 73; ул. Серебряная , 1; 1А; 10; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

, 1; 1А; 10; 3; 4; 5; 6; 7; 8; ул. Товарищеская , 1/231;

, 1/231; пер. Авиахимический, 1; 10; 2; 2А; 3; 4; 4/6; 5; 6; 7;

1; 10; 2; 2А; 3; 4; 4/6; 5; 6; 7; пер. Семена Кузнеца , 1; 2А; 3; 4; 5;

, 1; 2А; 3; 4; 5; ул. Зачепиловская , 10; 13; 14; 16; 17; 19; 2; 20; 21; 21А; 22; 24; 24А; 25; 26; 27; 28; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 38; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 47А; 48; 49; 5; 50; 50А; 51А; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 62А; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 8; 8А; 9/11;

, 10; 13; 14; 16; 17; 19; 2; 20; 21; 21А; 22; 24; 24А; 25; 26; 27; 28; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 38; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 47А; 48; 49; 5; 50; 50А; 51А; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 62А; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 8; 8А; 9/11; ул. Карагандинская , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 2А; 20; 21; 22; 22/1; 24; 28; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 2А; 20; 21; 22; 22/1; 24; 28; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ул. Кутузовская, 11; 13; 13А; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 5; 9;

11; 13; 13А; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 5; 9; ул. Макаровская , 1; 10; 12; 13; 15; 17; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 26; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 1; 10; 12; 13; 15; 17; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 26; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ул. Полярная , 1; 10; 11; 12; 13; 13А; 15; 16; 16А; 17; 18; 2; 2А; 20; 20А; 22; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 4/2; 42; 44; 46; 48; 5; 50А; 52; 54; 54А; 56; 58; 6; 60; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 13А; 15; 16; 16А; 17; 18; 2; 2А; 20; 20А; 22; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 4/2; 42; 44; 46; 48; 5; 50А; 52; 54; 54А; 56; 58; 6; 60; 7; 8; 9; ул. Рудаковская, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 17; 19; 2; 21; 23; 24; 26; 27; 29; 3; 31; 33; 8; 9; 9А.

Салтовский район:

пр. Тракторостроителей, 100А; 130А; 130Б. Центральный район: с. Черкасская Лозовая, шос. Киевское , 10;

, 10; ул. Гвардейцев-Широнинцев, 84; 86; 88Б;

84; 86; 88Б; ул. Дружбы Народов , 246А; 249/80; 253; 255; 80А;

, 246А; 249/80; 253; 255; 80А; ул. Саперная , 30А;

, 30А; ул. Шевченко, 301; 335; 337; 339.

Напомним, 11 ноября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов двух районов города.