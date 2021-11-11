11.11.2021 19:19 Дмитрий Колоней

ДТП на проспекте Науки: водитель внедорожника, сбивший детей в Харькове, задержан (фото)

Полиция задержала водителя, сбившего детей в Харькове.



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, информация о том, что внедорожник Toyota сбил двух несовершеннолетних поступила в полицию 11 ноября около 15:20. В результате аварии травмировались тринадцатилетний парень и девушка.

На месте происшествия работают полицейские следственного управления ГУНП в Харьковской области, Харьковского районного управления №3, криминалисты.

За рулем круизера сидел 39-летний мужчина, который был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В мае 2021 года мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня, 11 ноября 2021 года, на перекрестке проспекта Науки и Тобольской улицы внедорожником Toyota Land Cruiser, ехавшим на красный свет светофора, были сбиты двое детей, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Позднее появилась информация, что у водителя "японца" ранее были проблемы с наркотиками, а незадолго до аварии он искал закладку и нарушил ПДД, но избежал задержания полицией.