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11.11.2021  19:19   Дмитрий Колоней

ДТП на проспекте Науки: водитель внедорожника, сбивший детей в Харькове, задержан (фото)

Полиция задержала водителя, сбившего детей в Харькове.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, информация о том, что внедорожник Toyota сбил двух несовершеннолетних поступила в полицию 11 ноября около 15:20. В результате аварии травмировались тринадцатилетний парень и девушка.
 
На месте происшествия работают полицейские следственного управления ГУНП в Харьковской области, Харьковского районного управления №3, криминалисты.
 
 
За рулем круизера сидел 39-летний мужчина, который был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В мае 2021 года мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.
 
ДТП Харьков: Задержан водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух детей на проспекте Науки
 
ДТП Харьков: Задержан водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух детей на проспекте Науки
 
Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
 
ДТП Харьков: Задержан водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух детей на проспекте Науки
 
ДТП Харьков: Задержан водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух детей на проспекте Науки
 
Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня, 11 ноября 2021 года, на перекрестке проспекта Науки и Тобольской улицы внедорожником Toyota Land Cruiser, ехавшим на красный свет светофора, были сбиты двое детей, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Позднее появилась информация, что у водителя "японца" ранее были проблемы с наркотиками, а незадолго до аварии он искал закладку и нарушил ПДД, но избежал задержания полицией.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, сбил детей, харьков, авария, тобольская, проспект науки
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