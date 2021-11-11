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11.11.2021  16:44   Дмитрий Колоней

Жуткое ДТП на пешеходном переходе: в сеть слили видео момента аварии в Харькове (видео)

В Харькове внедорожник сбил детей на пешеходном переходе.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию Харьковской области, стражи порядка выясняют обстоятельства ДТП, во время которого пострадали дети.

Информация о том, что автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, поступила в полицию 11 ноября в 15:14.

По предварительным данным, в результате аварии травмировались тринадцатилетний парень и девушка. На месте происшествия работает патрульная полиция. По адресу срочно выехала следственно-оперативная группа.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений Харьковского районного управления полиции №3.  

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.

Тэги:  дтп, сбил пешеходов, харьков, авария
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