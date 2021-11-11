11.11.2021 17:10 Евгений Клочко

Водитель внедорожника, который сбил подростков в Харькове, привлекался за наркотики (видео)

Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал ДТП в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу министра в Фейсбук.

По его словам, мужчина, который сбил двоих детей на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики.

Также полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. По информации Монастырского, он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, однако год назад дело было закрыто и не дошло до суда.

Напомним, ДТП на проспекте Науки произошло 11 ноября в 15:14. Водитель автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200 на пешеходном переходе сбил 13-летних подростков. Одного из них пару десятков метров протащило по асфальту.