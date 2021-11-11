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11.11.2021  17:19   Евгений Клочко

Игорь Терехов сложил свои полномочия секретаря Харьковского городского совета

8-я внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 11 ноября, в сессионном зале горсовета.


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, на сессии присутствуют представители Харьковского облсовета, члены исполнительных органов городского совета, руководители районных администраций и СМИ.
 
Для работы сессии зарегистрировались 75 депутатов. В повестке дня - единственный вопрос: «О досрочном прекращении полномочий секретаря Харьковского городского совета 8 созыва» и «Разное».
 
По результатам голосования за досрочное прекращение полномочий секретаря городского совета Игоря Терехов проголосовали 63 депутата, против - 3 депутата, воздержались двое.
 
По итогам голосования досрочно прекращены полномочия секретаря Харьковского гороского совета Игоря Терехова.
 
Тэги:  игорь терехов, горсовет, харьков
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