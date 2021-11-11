В Харькове найдена мертвой пропавшая без вести пенсионерка с Салтовки (фото)

Обнаружено мертвое тело 75-летней жительницы Харькова Зои Еремко.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую группу "Милена", печально завершились розыски 75-летней харьковчанки, проживавшей на Салтовке, Зои Константиновны Еремко. Худощавая, с длинными седыми волосами пожилая женщина утром 2 ноября 2021 года вышла из своего дома на Валентиновской улице в синем матерчатом пальто, светлой шапке с потретым пакетом с пластиковыми ручками в руках и кнопочным телефоном. С тех пор бабушка пропала.
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Напомним, ранее мы писали о том, что разыскиваются родственники пожилой женщины, которую в апреле 2021 года доставили из Купянска в Харьковскую областную психиатрическую больницу в селе Стрелечье. Сама себя она называет Губская Наталья Алексеевна. На вид ей 70-80 лет, волосы седые, глаза светлые.
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