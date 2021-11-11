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11.11.2021  18:21   Дмитрий Колоней

ДТП на Тобольской могло не быть: водитель, сбивший детей, избежал наказания накануне (видео)

В Харькове водитель круизера, виновный в аварии на проспекте Науки, незадолго до трагедии искал закладку и, нарушив ПДД, ушел от полиции.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, сидевший за рулем внедорожника мужчина еще до аварии мог быть задержан, что предотвратило бы трагедию на перекрестке проспекта Науки и Тобольской улицы. Он был замечен ищущим закладку на Тобольской, о чем свидетельствует видео, появившееся в интернете.
 
 
Также, за час до ДТП (14:30) он грубо нарушал ПДД. Автор видео позвонил в полицию и сообщил об этом, но как видим, его то ли не нашли, то ли не искали.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.

 

Тэги:  дтп, сбил детей, харьков, авария
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