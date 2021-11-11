ДТП на Тобольской могло не быть: водитель, сбивший детей, избежал наказания накануне (видео)

В Харькове водитель круизера, виновный в аварии на проспекте Науки, незадолго до трагедии искал закладку и, нарушив ПДД, ушел от полиции.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.
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Непредсказуемый, но в целом успешный день. Все запланированное вряд ли удастся реализовать, зато общительность подарит перспективные знакомства.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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