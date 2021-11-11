ДТП на Тобольской могло не быть: водитель, сбивший детей, избежал наказания накануне (видео)

11.11.2021 18:21 Дмитрий Колоней

В Харькове водитель круизера, виновный в аварии на проспекте Науки, незадолго до трагедии искал закладку и, нарушив ПДД, ушел от полиции.

Также, за час до ДТП (14:30) он грубо нарушал ПДД. Автор видео позвонил в полицию и сообщил об этом, но как видим, его то ли не нашли, то ли не искали.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.