Помогите найти: В Харькове ищут родных бабушки, которая страдает потерей памяти (фото)

Поисковый отряд "Милена" ищет родных пожилой женщины, которая с весны находится в психиатрической лечебнице.
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Эмоции сегодня возьмут верх над логикой, поэтому день хорош для самовыражения и личных отношений. А ответственные дела лучше оставить будням.
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16 октября отмечают День босса – поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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