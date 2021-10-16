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16.10.2021  15:10   Евгений Клочко

Помогите найти: В Харькове ищут родных бабушки, которая страдает потерей памяти (фото)

Поисковый отряд "Милена" ищет родных пожилой женщины, которая с весны находится в психиатрической лечебнице.

 
Как стало известно РЕДПОСТ, в апреле нынешнего года женщину доставили из Купянска в Харьковскую областную психиатрическую больницу в селе Стрелечье. Сама себя она называет Губская Наталья Алексеевна. На вид ей 70-80 лет, волосы седые, глаза светлые.
 
Отмечается, что страдает потерей памяти.
 
 
Поисковики просят всех, кто узнал женщину или владеет информацией о ее родных, связаться по телефону 089 777 0 112 или 102.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в отделение полиции села Двуречный Кут обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка. По ее словам, ее сожитель рано утром покинул квартиру вместе с ее 2-летним ребенком.
 
Источник:   Поисковая группа "Милена"
 Тэги:  харьков, розыск
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