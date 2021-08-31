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31.08.2021  12:31   

На Харьковщине мужчина похитил 2-летнего малыша своей сожительницы

Полиция Харьковщины разыскала 2-летнего ребенка, который был похищен неделю назад.

На Харьковщине нашли 2-летнего ребенка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 24 августа в отделение полиции села Двуречный Кут обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка.
 
По ее словам ее сожитель рано утром покинул квартиру вместе с ее 2-летним ребенком.
 
В ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции 30 августа получили информацию о том, что разыскиваемые находятся в одном из домов города Красноград.
Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили ребенка в одной из комнат. В этот же момент разыскиваемый выпрыгнул со окна второго этажа и скрылся.
 
Ребенок, был доставлен в медицинское учреждение для проверки состояния здоровья. 
 
В лечебном учреждении города Красноград медики передали ребенка матери. В сопровождении полиции они вернулись домой.
 
На данный момент продолжаются поиски 33-летнего похитителя.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о пропавшем малыше, которого нашли в поле кукурузы.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, похищение
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