31.08.2021 12:31

На Харьковщине мужчина похитил 2-летнего малыша своей сожительницы

Полиция Харьковщины разыскала 2-летнего ребенка, который был похищен неделю назад.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 24 августа в отделение полиции села Двуречный Кут обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка.

По ее словам ее сожитель рано утром покинул квартиру вместе с ее 2-летним ребенком.

В ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции 30 августа получили информацию о том, что разыскиваемые находятся в одном из домов города Красноград.

Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили ребенка в одной из комнат. В этот же момент разыскиваемый выпрыгнул со окна второго этажа и скрылся.

Ребенок, был доставлен в медицинское учреждение для проверки состояния здоровья.

В лечебном учреждении города Красноград медики передали ребенка матери. В сопровождении полиции они вернулись домой.

На данный момент продолжаются поиски 33-летнего похитителя.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о пропавшем малыше, которого нашли в поле кукурузы.