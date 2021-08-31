31.08.2021 12:58 Рита Парфенова

Смертельное ДТП под Харьковом: тело водителя вырезали спасатели (фото)

Для деблокирования тела погибшего в результате ДТП водителя спасатели применили специнструмент.

Утром 30 августа в Купянском районе вблизи села Петропавловка на трассе Чугуев – Меловое произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

67-летний водитель легковушки Chery Amulet не справился с управлением, слетел в кювет и там столкнулся с деревом. В результате аварии водитель погиб сразу.

Автомобиль был настолько разбит, что извлечь тело водителя без помощи сотрудников ГСЧС не представлялось возможным. Вызванное на место подразделение спасателей с помощью специального инструмента разрезали кузов изуродованной легковушки и деблокировали тело погибшего.



Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, 25 августа в Харькове на ул. Куриловской, 87 легковой автомобиль ВАЗ 2101 в лобовую врезался в маршрутный автобус №270. В результате происшествия водителя легковушки зажало обломками конструкций искореженного авто. Чтобы извлечь его из салона, вызвали сотрудников ГСЧС. Позже водитель автомобиля умер в неотложке.