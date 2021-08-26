Лобовое ДТП в Харькове: водитель умер в больнице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.
26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке или День признательности собаке.
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