26.08.2021 09:50 Рита Парфенова

Лобовое ДТП в Харькове: водитель умер в больнице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



hk.npu.gov.ua

На улице Куриловской в Харькове автомобиль ВАЗ 2101 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом «Богдан», стоявшим на остановке.

Как предварительно выяснило следствие, столкновение произошло из-за того, что 63-летний водитель «копейки» не справился с управлением.

Сотрудники ГСЧС извлекли мужчину, которгот зажало в салоне авто. Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где он умер.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.