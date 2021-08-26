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26.08.2021  09:50   Рита Парфенова

Лобовое ДТП в Харькове: водитель умер в больнице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


hk.npu.gov.ua
пострадавший в ДТП на Куриловской водитель умер в больнице
 
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал о лобовом ДТП в Харькове легковушки и маршрутного автобуса.
 
На улице Куриловской в Харькове автомобиль ВАЗ 2101 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом «Богдан», стоявшим на остановке.
 
Как предварительно выяснило следствие, столкновение произошло из-за того, что 63-летний водитель «копейки» не справился с управлением.
 
Сотрудники ГСЧС извлекли мужчину, которгот зажало в салоне авто. Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где он умер.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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