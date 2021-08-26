В центре Харькова устроят фотосушку

На выставке можно будет забрать понравившееся фото.
27 августа в саду Литературного музея состоится «Фотосушка» - выставка фотографий, поучаствовать в которой может каждый желающий, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов выставки.
Все, кто фотографирует на пленку или цифру, могут принести свои фотографии (распечатанные) и поделиться с другими, сообщили организаторы выставки.
К участию в выставке допускаются все: профессионалы и любители, авторы художественных и репортажных снимков и т.д.
В саду музея будет оборудована импровизованная экспозиция, где можно будет оставить свое фото и забрать любое понравившееся.
Фотолаборатория Vinol обещает провести мастер-класс по проявления пленки.
Приходите общаться о фотографии в свете гирлянд и под музыкальное сопровождение группы Friends & Catherina Aleksandrova.
Выставка откроется 27 августа в 18.30 по адресу: улица Багалия, 6. Вход свободный.
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