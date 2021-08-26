Главная Новости Харькова Культура и Туризм В центре Харькова устроят фотосушку
26.08.2021  09:04   Рита Парфенова

В центре Харькова устроят фотосушку

На выставке можно будет забрать понравившееся фото.

Фотосушка пройдет в саду Литературного музея в Харькове

27 августа в саду Литературного музея состоится «Фотосушка» - выставка фотографий, поучаствовать в которой может каждый желающий, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов выставки.

Все, кто фотографирует на пленку или цифру, могут принести свои фотографии (распечатанные) и поделиться с другими, сообщили организаторы выставки.

К участию в выставке допускаются все: профессионалы и любители, авторы художественных и репортажных снимков и т.д.

В саду музея будет оборудована импровизованная экспозиция, где можно будет оставить свое фото и забрать любое понравившееся.

Фотолаборатория Vinol обещает провести мастер-класс по проявления пленки.

Приходите общаться о фотографии в свете гирлянд и под музыкальное сопровождение группы Friends & Catherina Aleksandrova.

Выставка откроется 27 августа в 18.30 по адресу: улица Багалия, 6. Вход свободный.

Ранее РЕДПОСТ писал о выставке исторических фотографий разных городов Украины, которая прохродила в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

 

Источник:   Литературный музей
 Тэги:  фотосушка, выставка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 