26.08.2021 09:04 Рита Парфенова

В центре Харькова устроят фотосушку

На выставке можно будет забрать понравившееся фото.

27 августа в саду Литературного музея состоится «Фотосушка» - выставка фотографий, поучаствовать в которой может каждый желающий, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов выставки.



Все, кто фотографирует на пленку или цифру, могут принести свои фотографии (распечатанные) и поделиться с другими, сообщили организаторы выставки.



К участию в выставке допускаются все: профессионалы и любители, авторы художественных и репортажных снимков и т.д.



В саду музея будет оборудована импровизованная экспозиция, где можно будет оставить свое фото и забрать любое понравившееся.



Фотолаборатория Vinol обещает провести мастер-класс по проявления пленки.



Приходите общаться о фотографии в свете гирлянд и под музыкальное сопровождение группы Friends & Catherina Aleksandrova.



Выставка откроется 27 августа в 18.30 по адресу: улица Багалия, 6. Вход свободный.

Ранее РЕДПОСТ писал о выставке исторических фотографий разных городов Украины, которая прохродила в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



