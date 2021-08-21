21.08.2021 21:03
В парке Горького наачала работу выставка исторических фотографий украинских городов
Выставка исторических фотографий разных городов Украины открылась сегодня, 21 августа, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ
, выставка посвящена Дню города и 30-летию Независимости Украины. В этом году в экспозицию вошли фотографии шести разных городов Украины - Львова, Киева, Днепра, Каменец-Подольского, Одессы, Полтавы и Харькова, которые ранее были опубликованы в книге «Украина. Города и годы».
Фото отражают разные периоды из жизни этих городов с начала ХХ века до современности.
По словам
куратора выставки, депутата горсовета Габриела Михайлова, эта экспозиция не похожа на все остальные, которые выставляли в предыдущие годы.
«Если раньше мы показывали в основном Харьков - в военное время, его прошлое и настоящее, то в этот раз на выставке будут фотографии семи городов Украины. Это снимки разных периодов времени этих городов, начиная с начала ХХ века и заканчивая 2020 годом», - рассказал Габриел Михайлов.
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