В парке Горького наачала работу выставка исторических фотографий украинских городов

21.08.2021 21:03

Выставка исторических фотографий разных городов Украины открылась сегодня, 21 августа, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Фото отражают разные периоды из жизни этих городов с начала ХХ века до современности.

По словам куратора выставки, депутата горсовета Габриела Михайлова, эта экспозиция не похожа на все остальные, которые выставляли в предыдущие годы.

«Если раньше мы показывали в основном Харьков - в военное время, его прошлое и настоящее, то в этот раз на выставке будут фотографии семи городов Украины. Это снимки разных периодов времени этих городов, начиная с начала ХХ века и заканчивая 2020 годом», - рассказал Габриел Михайлов.