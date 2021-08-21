21.08.2021 20:01 Евгений Клочко

В Харькове пропал мужчина с короткой стрижкой

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 31-летнего Михаила Ярмоленко, житель села Колодезное Купянского района

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции, мужчинах 4 августа прибыл в Харьков и перестал выходить на связь с родными.

Его риметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные.

Правоохранители убедительно просят, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить сектор полицейской деятельности №1 Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области по адресу: с. Двухлетнее, ул. Слобожанская, 33, контактные телефоны: (05750) 7-66-41 (дежурная часть), 0666712463 (уголовный розыск).

Напомним, под Харьковом пропал 22-летний Александр Стеценко, который 25 апреля 2021 года ушел из дома в поселка городского типа Донец Балаклейского района и перестал выходить на связь с родными.