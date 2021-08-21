Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове пропал мужчина с короткой стрижкой
21.08.2021  20:01   Евгений Клочко

В Харькове пропал мужчина с короткой стрижкой

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 31-летнего Михаила Ярмоленко, житель села Колодезное Купянского района

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции, мужчинах 4 августа прибыл в Харьков и перестал выходить на связь с родными.

Его риметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные.

Правоохранители убедительно просят, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить сектор полицейской деятельности №1 Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области по адресу: с. Двухлетнее, ул. Слобожанская, 33, контактные телефоны: (05750) 7-66-41 (дежурная часть), 0666712463 (уголовный розыск).

Напомним, под Харьковом пропал 22-летний Александр Стеценко, который 25 апреля 2021 года  ушел из дома в поселка городского типа Донец Балаклейского района и перестал выходить на связь с родными.

 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, пропал человек
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье, 22 августа 21.08 Общество Как выглядит сад Шевченко перед Днем города (видео) 21.08 Криминал и происшествия В Харькове молодой человек забил кулаками до смерти мужчину
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 