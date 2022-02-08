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08.02.2022  09:52   Евгений Клочко

На Харьковщине ищут родных пожилого мужчины, который ничего не помнит о себе

Мужчина страдает потерей памяти и ничего о себе и близких не может рассказать.

На Харьковщине ищут родных пожилого мужчины На Харьковщине ищут родных пожилого мужчины

Информацию о мужчине, которого нашли на автовокзале Краснограда в Харьковской области опубликовали очевидцы в социальных сетях. Сообщается, что ему на вид 65-67 лет, рост около 180 сам.

Из особых примет: имеется татуировка на внешней стороне ладони левой руки в виде русалки с мечом и щитом. Одет был опрятно, при себе имел пустую барсетку без документов.

На данный момент мужчина находится в Красноградской районной больницу в отделении неврологии.

Если вам что-либо известно о личности данного мужчины либо вы знаете его родных или близких, просьба сообщить по телефону +38099 063 30 94 (Анна).

Стоит напомнить, что потеря памяти, иначе - амнезия – это утрата воспоминаний. Потеря памяти бывает частичной или полной. При частичной стираются не все воспоминания, в памяти сохраняются отдельные обрывки событий, смутные образы. Полная амнезия – полная потеря всех воспоминаний.  

 
Потеря такой важной функции -  настоящая трагедия для человека, ведущая к разрушению личности, ухудшению качества жизни. В большинстве случаев - это дегенеративный процесс, который наступает в жизни после 70 лет у 15% пожилых людей. Многие, наверное, сталкивались с ситуацией, когда родные люди - бабушки, дедушки увлеченно рассказывают о своем детстве, но с трудом могут вспомнить, то, что было совсем недавно. Возрастная забывчивость связана с разрушающими процессами, которые происходят непосредственно в мозговой ткани. 
 
Тэги:  розыск, полиция, красноград, пропал человек, харьков
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