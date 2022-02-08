На Харьковщине ищут родных пожилого мужчины, который ничего не помнит о себе

Мужчина страдает потерей памяти и ничего о себе и близких не может рассказать.
Информацию о мужчине, которого нашли на автовокзале Краснограда в Харьковской области опубликовали очевидцы в социальных сетях. Сообщается, что ему на вид 65-67 лет, рост около 180 сам.
Из особых примет: имеется татуировка на внешней стороне ладони левой руки в виде русалки с мечом и щитом. Одет был опрятно, при себе имел пустую барсетку без документов.
На данный момент мужчина находится в Красноградской районной больницу в отделении неврологии.
Если вам что-либо известно о личности данного мужчины либо вы знаете его родных или близких, просьба сообщить по телефону +38099 063 30 94 (Анна).
Стоит напомнить, что потеря памяти, иначе - амнезия – это утрата воспоминаний. Потеря памяти бывает частичной или полной. При частичной стираются не все воспоминания, в памяти сохраняются отдельные обрывки событий, смутные образы. Полная амнезия – полная потеря всех воспоминаний.
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