Сколько денег заробитчане перевели в Украину

Работающие за границей украинцы в 2021 году перевели на родину рекордную сумму денег.
Как передает РЕДПОСТ, общая сумма переводов трудовых мигрантов в 2021 году составила $15 млрд. По данным Национального банка Украины, эта сумма является самым большим показателем с 2008 года. По сравнению с 2020 годом переводы выросли на $3 млрд, или на 25,4%.
По предварительным данным, сумма преводов складывалась из:
Согласно итогам трех кварталов 2021 года, больше всего средств поступило в Украину из Польши - $4,3 млрд, из США - $1,1 млрд и из Британии - $0,8 млрд.
Напомним, Польша приняла ряд решений, которые повлияют на ситуацию с работой украинцев в этой стране.
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