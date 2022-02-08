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08.02.2022  09:33   Рита Парфенова

Сколько денег заробитчане перевели в Украину

Работающие за границей украинцы в 2021 году перевели на родину рекордную сумму денег.

Работающие за границей украинцы перевели в 2021 году рекордную сумму

Как передает РЕДПОСТ, общая сумма переводов трудовых мигрантов в 2021 году составила $15 млрд. По данным Национального банка Украины, эта сумма является самым большим показателем с 2008 года. По сравнению с 2020 годом переводы выросли на $3 млрд, или на 25,4%.

По предварительным данным, сумма преводов складывалась из:

  • чистой оплаты труда (без расходов гастарбайтеров в стране миграции) – $10,5 млрд.
  • частных трансфертов (безвозвратных платежей) –  $4,5 млрд, из которых $2 млрд – это переводы рабочих, работающих за границей более года.

Согласно итогам трех кварталов 2021 года, больше всего средств поступило в Украину из Польши - $4,3 млрд, из США - $1,1 млрд и из Британии - $0,8 млрд.

Напомним, Польша приняла ряд решений, которые повлияют на ситуацию с работой украинцев в этой стране.

 

Источник:   НБУ
 Тэги:  зароба, заробитчане, перевод, харьков
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