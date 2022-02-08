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08.02.2022  09:28   

Харьковские дорожники получат льготы на оплату коммуналки

Работники коммунального предприятия «Дорремстрой» в скором времени получат льготы на оплату услуг жилищно-коммунальных хозяйства.

Харьковские дорожники получат льготы на оплату ЖКУ
 
Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил на встрече с коллективом предприятия. По его словам этот вопрос будет вынесен на ближайшую сессию городского совета.
 
 
«Очень многих волнует вопрос коммунальных платежей. У нас в городе есть работники ряда коммунальных предприятий, которые получают льготы на оплату услуг ЖКХ, а также на проезд в общественном транспорте. Поэтому я вынесу на сессию горсовета вопрос по льготе на коммунальные платежи. Думаю, депутаты за это проголосуют, и вы будете получать льготы, как например, дворовые рабочие и другие наши работники», - отметил Игорь Терехов.
 
Напомним, что в 2021 году сумма долга украинцев выросла на 1,5 миллионов гривен. Быстрее всего долги граждан Украины растут из-за невыплат кредитных обязательств. Задолженность по оплате коммунальных счетов к концу 2021 года составила 72,7 миллиардов гривен. Долги по делам об административных правонарушениях выросли за 2021 год на 35%.
 
Тэги:  жкх, услуги, харьков
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