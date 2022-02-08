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08.02.2022  09:11   

Вино в Украине отнесут к канцерогенным напиткам и приравняют к табаку

Спецкомитет Европарламента по борьбе с раком приравнял своим докладом вино с тяжелым алкоголем и табаком, а также уточнил, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует.

Вино в Украине могут отнести к канцерогенным напиткам
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию в Facebook генерального директора "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко.
 
"Если 14 февраля Европейский парламент одобрит этот отчет, вино могут обязать маркировать "предупредительными этикетками", которые будут информировать потребителей о потенциальной угрозе вина для их здоровья", - пояснил он.
 
По мнению Кучеренко, такое решение Европейского парламента угрожает мировому виноградарству и виноделию, ведь оно нивелирует статус вина как продукта питания, полностью изменит подходы к политике культуры потребления вина, его лицензированию и тому подобное. Не говоря уже о сведении насмарку многочисленных обоснований ученых разных стран относительно пользы умеренного потребления винодельческой продукции для иммунной системы человека, что очень важно в борьбе с вирусом Covid-19.
 
 
«Украина как государство с древнейшими винодельческими традициями, страна, прилагающая значительные усилия, чтобы занять достойное место на винодельческой карте мира, не может стоять в стороне от этих, очевидно, пропагандистских вещей. Приравнивать вино к тяжелым канцерогенным алкогольным напиткам и табаку – цинично и неправильно. Наша задача совместно с Министерством здравоохранения Украины — приобщаться к международным экспертам, чтобы отстоять достоинство вина как составляющей здорового образа жизни», — подытожил он.
 
Стоит напомнить, что по статистике, каждый украинец возрастом от 15 лет ежегодно выпивает 8,6 л алкоголя. Такие данные Всемирной организации здравоохранения озвучила Счетная палата.
 
По ее подсчетам украинцы оказались не такой уж и пьющей нацией. В списке из 39 европейских стран мы занимаем 35 место. Правда, погрешность подсчетов может давать неучтенное потребление нелегально произведенного и ввезенного алкоголя.
 
Кроме того, невозможно достоверно установить возраст покупателя, из-за того, что вопрос торговли алкогольными напитками через Интернет законодательно до сих пор не урегулирован.
 
Тэги:  вино, алкоголь, харьков
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