08.02.2022 08:56 Рита Парфенова

Diia Summit: сегодня Минцифры на всю Украину презентует новую госуслугу

Услуга смены места регистрации в несколько кликов будет доступна с 9 февраля.

Во вторник, 8 февраля, состоится четвертый Diia Summit, на котором Михаил Федоров представит новые инновационные и полезные госуслуги для украинцев, передает РЕДПОСТ.



Онлайн-трансляция Diia Summit начнется 8 февраля в 11:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.



В частности, ведомство представит новую услугу – изменение регистрации места жительства – как на портале, так и в приложении «Дія». С прошлого года эта услуга работала как экспериментальный проект, а также проходила бета-тестирование.



«Изменение места регистрации – это очень сложная услуга, которая предполагает много разных интеграций. Мы долго работали над ее запуском, устраняя бюрократические препятствия. Но сейчас готовы запустить его для всех. Уже завтра украинцы смогут изменить свое место жительства в несколько кликов в своем телефоне или на портале «Дія». Без посещений ЦНАПов, военкоматов и недель ожиданий», — отметил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



В министерстве уточнили, что раньше смена места регистрации, несмотря на свою популярность, была достаточно бюрократической процедурой. Из-за этого каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более чем миллион украинцев не имеют регистрации вообще.



К тому же принятие законопроетка, по которому прописка стала декларативной, позволяет территориальным общинам вести реестры исключительно в электронной форме. Человек просто может указать адрес, по которому фактически проживает, на портале или в приложении «Дія» и получить подтверждение владельца жилья. А мужчинам больше не нужно посещать военкомат для смены мест регистрации. Достаточно только проверить и при необходимости указать данные о военном учете в «Дії». И все. Никаких очередей, бумажек к ID-карте и ожидания паспорта с мокрой печатью в течение нескольких дней.



Напомним, в приложении "Дія" начала функционировать услуга уведомления пользователя в случае, если кто-то изменяет или проверяет его кредитную историю. Получение этой услуги не рребует обновления приложения.