20.01.2022 18:09 Дмитрий Колоней

"Дія": какие новые функции появятся в приложении

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь Finance.ua, по информации главы ведомства, уже в начале 2022 года в приложении "Дія" начала функционировать не требующая обновление услуга. Приложение уведомляет пользователя в случае, если кто-то изменяет или проверяет его кредитную историю.

Но это - не все новшества. Так, если мошенники сломали вашу SIM-карту или украли телефон, и вы увидите сообщение в "Дії" о проверке вашей кредитной истории, то сможете связаться с банками и заблокировать эту транзакцию. Появилась также упрощенная генерация "Дія.Підпис" и сообщение о кредитах и судах. Готовится к запуску услуга смены места регистрации в несколько кликов.