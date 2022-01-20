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20.01.2022  18:09   Дмитрий Колоней

"Дія": какие новые функции появятся в приложении

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дия": какие новые функции появятся в приложении
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь Finance.ua, по информации главы ведомства, уже в начале 2022 года в приложении "Дія" начала функционировать не требующая обновление услуга. Приложение уведомляет пользователя в случае, если кто-то изменяет или проверяет его кредитную историю.
 
 
Но это - не все новшества. Так, если мошенники сломали вашу SIM-карту или украли телефон, и вы увидите сообщение в "Дії" о проверке вашей кредитной истории, то сможете связаться с банками и заблокировать эту транзакцию. Появилась также упрощенная генерация "Дія.Підпис" и сообщение о кредитах и судах. Готовится к запуску услуга смены места регистрации в несколько кликов.
 
Напомним, ранее мы писали об афере на выплате за вакцинацию.
 
Источник:   Finance.ua.
 Тэги:  дия, новые функции, харьков, украина
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