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20.01.2022  18:50   

В Харькове силовики прикрыли эротический салон (фото)

В Харькове полицейские пресекли противозаконную деятельность гастролера.

Криминал Харьков: Силовики накрыли эротический салон
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, организовал салон в Харькове 40-летний житель Днепра. Стомость услуг в заведении колебалась от 650 до 8800 гривен за сеанс. Клиент мог расплатиться как наличными, так и по безналичному расчету.
 
 
Выяснилось, что в массажном салоне посменно работали от трех до шести девушек (исключительно нехарьковчанки) и администратор, который, как и постоянно менявшиеся  массажистки, проживал все время в салоне. Отлучались только по необходимости. Администратор или кто-то из массажисток салона ознакомил посетителя с услугами и ценами на них, при этом уточнял, какие именно услуги интересуют клиента - эротические или классические.
 
Криминал Харьков: Силовики накрыли эротический салон
 
Криминал Харьков: Силовики накрыли эротический салон
 
Реклама «массажного салона» размещалась в соцсетях и на сайтах с объявлениями. Распространялись визитки с рекламой нанятыми промоутерами на улицах города, или подкладывались под дворники автомобилей, в почтовые ящики. Реклама заведения приходила пользователям мобильного приложения - мужчинам от 18 до 50 лет, которые живут в Харькове.
 
Криминал Харьков: Силовики накрыли эротический салон
 
Криминал Харьков: Силовики накрыли эротический салон
 
19 января силовиками был проведен обыск в месте предоставления сексуальных услуг. На момент следственных действий в помещении находились 30-летняя жительница города Сумы - администратор заведения и две «массажистки» 22 и 21 лет.
 
Криминал Харьков: Силовики накрыли эротический салон
Криминал Харьков: Силовики накрыли эротический салон
 
Правоохранители изъяли мобильные телефоны, планшет, сим-карты, черновые записи, фискальные чеки, медицинские карты, денежные средства, банковские карточки и другие вещественные доказательства.
Открыто уголовное дело о сутенерстве или вовлечение лица в занятие проституцией. Виновным грозит тюремный срок  от 4 до 7 лет.
 
Напомним, ранее мы писали старике-извращенце, занимавшемся детской порнографией и растлевавшем малолетних сестер.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  притон, эротический салон, харьков, массажный салон, бордель, публичный дом
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