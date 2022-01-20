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20.01.2022  19:30   Дмитрий Колоней

Бабушке стало плохо в супермаркете Харькова (видео)

О происшествии в Харькове сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в супермаркете АТБ на Холодной горе бабушке стало плохо. Старушка упала, но двигается. Скорая уже на месте,  медики оказывают помощь. Подробностей пока нет.
 
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что у супермаркета Класс на проспекте Тракторостроителей найден труп мужчины.
 
Тэги:  чп, стало плохо, харьков, супермаркет, несчастный случай, атб
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