28.09.2023 20:10

Шопінг в онлайн-супермаркеті Turbo.ua: 6 вагомих аргументів на користь закупок продуктів з доставкою додому

Доставка продуктів додому або в офіс вже давно перестала бути екзотичною послугою. Все більше людей у великих містах роблять вибір на користь цього рішення, знаходячи в ньому масу плюсів.

Одним з найвідоміших онлайн-супермаркетів України, який пропонує швидко отримати продукти, є Turbo.ua. Це зручний сервіс, на якому можна замовити будь-які товари у режимі онлайн з відправкою до багатьох районів столиці.

У сучасних умовах доставка Турбо юа – це ідеальний спосіб заощадити час, гроші, зробити своє повсякденне життя максимально комфортним. Всі замовлення доставляються кур’єром до порога.

6 причин скористатися сервісом Turbo.ua

Замовляючи продукти на сайті Turbo.ua, ви отримуєте цілу низку переваг. Розглянемо 6 вагомих аргументів на користь онлайн-шопінгу від Turbo.ua:

Економія часу. З онлайн-супермаркетом Турбо вам не доведеться витрачати час на те, щоб дістатися до магазину, обійти торговий зал, вибрати потрібні продукти, розплатитися на касі та повернутися додому. Наповнити віртуальний кошик можна за лічені хвилини. Економія коштів. Онлайн шопінг на платформі Турбо вигідніший, ніж походи до офлайн супермаркетів. До того ж регулярні акції та знижки дозволять придбати потрібний товар за приємною ціною. Додатковим бонусом буде економія на транспорті, якщо традиційний супермаркет знаходиться далеко від вашого будинку. Зручність. Скориставшись мобільним додатком Turbo.ua, можна стежити за акціями та спеціальними пропозиціями, порівнювати ціни та оформлювати замовлення. Завдяки цьому суттєво знижується ймовірність імпульсивних покупок, адже ви заздалегідь знаєте суму до сплати. Перш ніж оформити замовлення, можна спокійно пробігтися по списку товарів у кошику та видалити зайві. В особистому кабінеті або додатку інтернет-магазину Турбо зберігається історія ваших замовлень. Швидка доставка продуктів. Онлайн-супермаркет Турбо працює щоденно з 8:00 до 21:00. Завдяки наявності власних дарксторів доставка замовлень здійснюється від 15 хвилин. Отримання замовлень на суму від 250 грн буде мати безкоштовну доставку. Свіжі та якісні продукти. Всі замовлення доставляються у спеціальних термосумках. Таким чином ви можете спокійно замовляти на Турбо молочну продукцію, рибу, заморожене м'ясо та ягоди, і не турбуватися про те, що вони зіпсуються. Широка географія замовлень. Онлайн-супермаркет Turbo.ua доставляє замовлення у Дарницький, Дніпровський, Солом’янський, Подольський, Голосіївський, Шевченківський, Печерський, Оболонський та Святошинський райони Києва. Власна програма лояльності TurboСoin. Цей бонус дозволить вас ще більше заощаджувати на покупках, отримуючи з кожної турбокоїни на майбутній обмін на товари зі спеціального розділу на сайті чи додатку.

Отже, Turbo.ua – найзручніший спосіб отримати свіжі продукти у необхідній кількості без зайвих витрат часу та фінансів.

Як оформити замовлення на сайті Turbo.ua?

Завдяки зручному та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу оформити замовлення на сайті онлайн-супермаркету Turbo.ua можна за лічені хвилини. Для цього просто:

Перейдіть в каталог Turbo.ua. Оберіть потрібні товари, додавши їх у свій кошик. Вкажіть свою адресу. Дочекайтеся кур’єра з замовленням.

Оплатити замовлення можна готівкою, карткою через термінал, карткою онлайн або через Apple Pay та Google Pay.

Онлайн-супермаркет Турбо працює над тим, щоб підвищити рівень вашого комфорту, позбавивши вас від необхідності витрачати час на черги, проблеми на касі та блукання по торговій залі. Купуйте у нас, це зручно та вигідно. Одного разу скориставшись послугами Турбо, ви більше не захочете витрачати час на покупки офлайн.