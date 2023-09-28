28.09.2023 19:39 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов нагородив військовослужбовців Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов привітав захисників та захисниць напередодні професійного свята.



Ігор Терехов нагородив військовослужбовців Харкова



Я повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов привітав військовослужбовців напередодні Дня захисників і захисниць України.

Мер подякував військовим за героїчну оборону Харкова і зазначив, що свято захисників і захисниць під час війни набуває особливого значення та символізму.

«Ми пам'ятаємо кожного, хто загинув за нашу свободу! І дякуємо всім, хто захищає нашу землю! Завдяки вам ми відстояли Харків та Україну. Перемоги та якнайшвидшого повернення з фронту додому!» - зазначив Ігор Терехов.

Міський голова вручив медалі «За оборону міста-героя Харкова», Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконкому міськради та Подяки міського голови військовослужбовцям військових частин, Східного регіонального управління Держаної прикордонної служби України, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Національної академії Національної гвардії України, Національного університету цивільного захисту.