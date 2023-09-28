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28.09.2023  20:19   

Загарбники кинули авіабомби на три села Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Плетенівка, Вовчанські Хутори, Кругле.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Круглого, Куп’янська, Берестового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали селища Харківщини: Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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