28.09.2023 20:19
Загарбники кинули авіабомби на три села Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Плетенівка, Вовчанські Хутори, Кругле.
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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Круглого, Куп’янська, Берестового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали селища Харківщини: Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка.
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