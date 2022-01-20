Пепел подводного извержения достиг космоса (видео)
Астронавтка с МКС сняла из космоса пепел жуткого извержения вулкана в тихоокеанской стране Тонга.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, команда Международной космической станции проходила над Новой Зеландией, когда увидела удивительное зрелище - извержение подводного вулкана. Мощь его была столь велика, что астронавт Кайла Бэррон смогла увидеть и заснять последствия катастрофы через окно. Американка открыла окно и увидела пепел от извержения.
Сама Кайла пишет у себя в Instagram, что перед ее глазами предстал впечатляющий высотный шлейф, закрывающий Солнце. "Наши мысли со всеми на Земле, кто пострадал", – добавила она.
Под открытием окна имеется в виду автоматизированное выдвижение внешней ставни, что позволяет увидеть планету из космоса. Многие пользователи поражены, насколько высоко поднялся пепел, так как станция находится на высоте около 400 километров.
Отметим, что извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга и уже стало крупнейшим с декабря. Как сообщила группа исследователей, которой руководит глава Геологической службы Королевства Тонга, вулканическое извержение продолжается с 04 часов 20 минут пятницы, 14 января. Шлейф пепла, пара и газов был выброшен на высоту 5-20 км над уровнем моря. Извержение было примерно в семь раз мощнее, чем последнее извержение 20 декабря прошлого года. Учёные намерены продолжать мониторинг состояния вулкана, пока извержение не прекратится.