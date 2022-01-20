Пепел подводного извержения достиг космоса (видео)

20.01.2022 20:28 Дмитрий Колоней

Астронавтка с МКС сняла из космоса пепел жуткого извержения вулкана в тихоокеанской стране Тонга.

Под открытием окна имеется в виду автоматизированное выдвижение внешней ставни, что позволяет увидеть планету из космоса. Многие пользователи поражены, насколько высоко поднялся пепел, так как станция находится на высоте около 400 километров.

Отметим, что извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга и уже стало крупнейшим с декабря. Как сообщила группа исследователей, которой руководит глава Геологической службы Королевства Тонга, вулканическое извержение продолжается с 04 часов 20 минут пятницы, 14 января. Шлейф пепла, пара и газов был выброшен на высоту 5-20 км над уровнем моря. Извержение было примерно в семь раз мощнее, чем последнее извержение 20 декабря прошлого года. Учёные намерены продолжать мониторинг состояния вулкана, пока извержение не прекратится.