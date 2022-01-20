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20.01.2022  21:34   Дмитрий Колоней

Еще одной наливайкой в Харькове стало меньше (фото)

В Холодногорском районе Харькова полицейские выявили два заведения, которые с нарушениями осуществляли торговлю алкоголем.

Криминал Харьков: Полицейские прикрыли наливайку на Холодной горе
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, во время рейда стражей порядка была обнапружена незаконная продажа спиртных напитков без марок акцизного сбора в завелдениях на улицах Золочевской и Машиностроителей.
 
Деятельность одного из них в была прекращена, так как у него не было лицензии на продажу ликеро-водочных изделий. Были составлены протоколы в отношении реализаторов о нарушение правил торговли алкголем и нарушении порядка осуществления хозяйственной деятельности. У правонарушителей изъято 20 литров ликеро-водочных изделий.
 
Совместные мероприятия по противодействию незаконному обороту и реализации алкогольной продукции будут продолжены.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове пьяный мужчина ударил в лицо врача.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наливайки, харьков
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