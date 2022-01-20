20.01.2022 21:34 Дмитрий Колоней

Еще одной наливайкой в Харькове стало меньше (фото)

В Холодногорском районе Харькова полицейские выявили два заведения, которые с нарушениями осуществляли торговлю алкоголем.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, во время рейда стражей порядка была обнапружена незаконная продажа спиртных напитков без марок акцизного сбора в завелдениях на улицах Золочевской и Машиностроителей.

Деятельность одного из них в была прекращена, так как у него не было лицензии на продажу ликеро-водочных изделий. Были составлены протоколы в отношении реализаторов о нарушение правил торговли алкголем и нарушении порядка осуществления хозяйственной деятельности. У правонарушителей изъято 20 литров ликеро-водочных изделий.

Совместные мероприятия по противодействию незаконному обороту и реализации алкогольной продукции будут продолжены.