20.01.2022 11:45 Виталий Хиневич

В Харькове пьяный мужчина ударил в лицо врача

Мужчина находился в стадии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сообщается, что 19 января около 13:55 на линию "103" обратился работник АЗС, который сообщил, что молодому парню необходима медицинская помощь.

На вызов прибыла бригада медиков, во главе с врачом Анной Видановой. Во время оказания помощи, гражданин, который находился в стадии алкогольного опьянения, начал неадекватно и агрессивно себя вести. Ударил в лицо врача, а фельдшера по руке.

На место происшествия, при помощи тревожной кнопки был вызван наряд полиции. После фиксации нападения мужчину в сопровождении правоохранителей доставили в медицинское учреждение.

Напомним, ранее в Купянске при попытке отключения от электроснабжения домовладения должника к энергетикам применили физическую силу