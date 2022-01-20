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20.01.2022  11:45   Виталий Хиневич

В Харькове пьяный мужчина ударил в лицо врача

Мужчина находился в стадии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Нападение на медиков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Сообщается, что 19 января около 13:55 на линию "103" обратился работник АЗС, который сообщил, что молодому парню необходима медицинская помощь.
 
На вызов прибыла бригада медиков, во главе с врачом Анной Видановой. Во время оказания помощи, гражданин, который находился в стадии алкогольного опьянения, начал неадекватно и агрессивно себя вести. Ударил в лицо врача, а фельдшера по руке.
 
 
На место происшествия, при помощи тревожной кнопки был вызван наряд полиции. После фиксации нападения мужчину в сопровождении правоохранителей доставили в медицинское учреждение.
 
Напомним, ранее в Купянске при попытке отключения от электроснабжения домовладения должника к энергетикам применили физическую силу.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  происшествие, харьков
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