Коксовый завод "Новомет" вдвое уменьшил выбросы в атмосферу

Воздух вокруг коксового завода стал намного чище. По выводам независимой лаборатории вредные выбросы предприятия уменьшились в два раза в течение 2021 года.
В течение 2021 года коксовый завод "Новомет" осуществил поэтапную модернизацию производства. По словам директора коксового завода "Новомет" Максима Бондарева, на предприятии проведена глобальная экологическая модернизация оборудования.
"Мы используем очень качественное сырье для производства кокса и все эти мероприятия дали нам возможность действительно, существенно снизить выбросы и негативное влияние нашего производства на окружающую среду", - отметил Максим Бондарев.
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