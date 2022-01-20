20.01.2022 12:01

Коксовый завод "Новомет" вдвое уменьшил выбросы в атмосферу

Воздух вокруг коксового завода стал намного чище. По выводам независимой лаборатории вредные выбросы предприятия уменьшились в два раза в течение 2021 года.

В течение 2021 года коксовый завод "Новомет" осуществил поэтапную модернизацию производства. По словам директора коксового завода "Новомет" Максима Бондарева, на предприятии проведена глобальная экологическая модернизация оборудования.

"Мы используем очень качественное сырье для производства кокса и все эти мероприятия дали нам возможность действительно, существенно снизить выбросы и негативное влияние нашего производства на окружающую среду", - отметил Максим Бондарев.

Улица Голубая - километровая санитарная зона Харьковского коксового завода. Именно тут по направлению ветра, когда он дует в эту сторону, измеряется уровень вредных выбросов в атмосферу.

Замеры производятся раз в квартал специалистами независимой лаборатории. И теперь вредность выбросов уменьшилась вдвое полгода назад.

"Сероводород, аммиак, фенол, ангидрид сернистый, если сравнивать по этим выбросам с апрелем - понизились. По некоторым позициям даже в два раза", - отметил ведущий инженер коксового завода "Новомет" Андрей Бондаренко.

Все это благодаря установке новой очистной системы, отмечают на предприятии. В 2022 году планируют модернизировать и установку биохимической очистки воды. И это сделает деятельность коксового завода еще более безопасной.