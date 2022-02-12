12.02.2022 12:45 Александра Жук

Коксовый завод "Новомет" открыл свои двери для практикантов

Коксовый завод "Новомет" открыл свои двери для студентов - будущих журналистов, чтобы молодежь своими глазами увидела процесс, как добывают кокс.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . По словам директора коксового завода «Новомет» Максима Бондарева, данная инициатива позволит показать предприятие и его деятельность изнутри.

«Это позволяет показать предприятие изнутри. Показать нашу открытость, прозрачность нашей деятельности. А молодым будущим специалистам позволяет не только в теории узнать какие-то производственные процессы, процессы взаимодействия предприятия с окружающим миром, с общественностью, с государственными органами. А и на практике столкнуться с этими моментами»,- отметил Максим Бондарев.

В свою очередь студенты Харькова намерены рассказать и показать, как именно работает предприятие.

«Мы поняли, что на самом деле мнение большинства людей, что коксовый завод действительно портит экологические обстоятельства в Харькове, она сформирована не на опытах, потому что так кто-то сказал. Потому что так выгодно формировать такой имидж. А если проводить опыты и проверки, то на самом деле все не так уж плохо. Как работает серьезное предприятие Харькова, потом молодежь расскажет в своих материалах»,- отметила студентка из Харькова Виктория Яцин.

Профессор кафедры управления социальными коммуникациями Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца Ирина Иванова, выразила слова благодарности в адрес руководства предприятия.

«Мы очень рады, что предприятие согласилось взять на практику наших студентов. Это замечательная идея, брать студентов, обучать студентов, потому что теория это прекрасно, а после теории обязательно должна быть практика»,- сообщила Ирина Иванова.

Кроме этого, в дирекции Коксового завода отметили, что их предприятие - открытое для подобных проектов.

Напомним, На коксовом заводе "Новомет" продолжается масштабная модернизация . Как рассказал директор предприятия Максим Бондарев в эфире передачи «Насправді», это постоянный и непрерывный процесс, продиктованный как социальной ответственностью завода, так и постоянно ужесточающимися нормативами к деятельности таких предприятий.