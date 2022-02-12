12.02.2022 12:05 Виталий Хиневич

В Харькове отец ударил сына ножом

Во время застолья между родственниками возникла ссора.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 10 февраля около 20:40 полицейские получили информацию о происшествии от медиков.

Правоохранительные органы установили, что 65-летний ранее судимый за убийство мужчина, находился дома вместе со своим 36-летним сыном. Мужчины распивали алкоголь, во время застолья между ними возникла ссора. В результате отец взял нож и ударил им сына, после чего вызвал бригаду медиков.

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Злоумышленнику может грозить тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет согласно части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. На данный момент следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

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