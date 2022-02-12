Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 12 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 872 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1609 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 289 264 человек. Выздоровело 245 304 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 37 248 человек.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 февраля.
Комментариев: 0
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
В выходные, 12-13 февраля, в Харькове предполагается постепенное снижение температуры вследствие поступления прохладного воздуха из Скандинавии.
Сегодня отмечается международный праздник, который подарила миру Украина.
влажность:
давление:
ветер: