12.02.2022 11:20 Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 12 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 872 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1609 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 289 264 человек. Выздоровело 245 304 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 37 248 человек.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 февраля.