11.02.2022 10:10 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 11 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1209 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1995 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 287 528 человек. Выздоровело 244 226 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 36 604 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1377 человек (в том числе у 1209 жителей города Харькова). 219 человек заболели в Чугуевском районе, 112 – в Лозовском, 106 – в Купянском, 71 – в Богодуховском, 69 – в Красноградском, 41 – в Изюмском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 10 февраля.