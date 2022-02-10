10.02.2022 10:03 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 10 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1323 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2016 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 285 533 человек. Выздоровело 243 020 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 35 824 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1472 человек (в том числе у 1323 жителей города Харькова). 192 человека заболели в Изюмском районе, 163 – в Лозовском, 88 – в Чугуевском, 66 – в Купянском, 28 – в Красноградском, 7 – в Богодуховском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 9 февраля.