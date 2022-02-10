В Харькове произошел крупный пожар в промзоне (видео)

В районе улицы Георгиевской в Харькове бушует пламя
Утром 10 февраля в Харькове на улице Георгиевской, 10 горит здание, передает РЕДПОСТ.
Возгорание произошло на верхних этажах и крыше здания. Видео пожара очевидцы выложили в Интаграм. На кадрах можно видеть высокие языки пламени и густые клубы дыма, вырывающиеся из здания.
Пожарные уже на месте. Подробности уточняются.
Напомним, 4 февраля спасатели ГСЧС тушили пожар в студенческом общежитии «Гигант». В одной из комнат на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 3 квадратных метров. На вызов на пожар в студенческом общежитии направили сразу шесть отделений пожарно-спасательной службы и две автолестницы. Во время проведения разведки пожарными были эвакуированы 6 жильцов общежития.
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