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10.02.2022  10:26   Рита Парфенова

В Харькове произошел крупный пожар в промзоне (видео)

В районе улицы Георгиевской в Харькове бушует пламя


Фото из открытых источников

Утром 10 февраля в Харькове на улице Георгиевской, 10 горит здание, передает РЕДПОСТ.

Возгорание произошло на верхних этажах и крыше здания. Видео пожара очевидцы выложили в Интаграм. На кадрах можно видеть высокие языки пламени и густые клубы дыма, вырывающиеся из здания.

Пожарные уже на месте. Подробности уточняются.

Пожар Харьков: горит здание на улице Георгиевской, 10

Пожар Харьков: горит здание на улице Георгиевской, 10

Напомним, 4 февраля спасатели ГСЧС тушили пожар в студенческом общежитии «Гигант». В одной из комнат на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 3 квадратных метров. На вызов на пожар в студенческом общежитии направили сразу шесть отделений пожарно-спасательной службы и две автолестницы. Во время проведения разведки пожарными были эвакуированы 6 жильцов общежития.

Тэги:  пожар, харьков
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