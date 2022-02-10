10.02.2022 10:35 Виталий Хиневич

Польша ослабляет COVID-ограничения с 11 февраля

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявив о сокращении периода изоляции для людей, инфицированных коронавирусом, и более мягкие правила карантина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Сообщается, что в ведомстве заявили о приближении конца пандемии коронавируса.

По словам Адама Надзельского, в феврале снижение количества инфекций должно быть относительно большим. Таким образом, с 11 февраля граждане, въезжающие из Шенгенской зоны, больше не будут проходить карантин. Для остальных лиц с 15 февраля период изоляции для людей с COVID-19 будет сокращен до 7 дней вместо 10.

Карантин для туристов, которые не имеют COVID-сертификата, будет сокращен до 7 дней.

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В это же время Надзинский отметил, что в марте Польша сможет еще снять некоторые карантинные ограничения, если число случаев инфицирования коронавирусом будет сокращаться. Ношение медицинских масок в таком случае станет рекомендованной мерой безопасности, а не требованием.

Министр образования Пшемыслав Чарнек добавил, что школьники вернутся к очным занятиям с 21 февраля.

На данный момент власти Польши требует, чтобы люди носили маски в закрытых общественных местах, а так же предусмотрен ряд ограничений для не вакцинированных граждан.

Напомним, в Украине планируют вакцинировать 70% взрослого населения страны до конца года.