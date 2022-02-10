10.02.2022 10:35 Виталий Хиневич
Польша ослабляет COVID-ограничения с 11 февраля
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявив о сокращении периода изоляции для людей, инфицированных коронавирусом, и более мягкие правила карантина.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "РБК-Украина".
Сообщается, что в ведомстве заявили о приближении конца пандемии коронавируса.
По словам Адама Надзельского, в феврале снижение количества инфекций должно быть относительно большим. Таким образом, с 11 февраля граждане, въезжающие из Шенгенской зоны, больше не будут проходить карантин. Для остальных лиц с 15 февраля период изоляции для людей с COVID-19 будет сокращен до 7 дней вместо 10.
Карантин для туристов, которые не имеют COVID-сертификата, будет сокращен до 7 дней.
В это же время Надзинский отметил, что в марте Польша сможет еще снять некоторые карантинные ограничения, если число случаев инфицирования коронавирусом будет сокращаться. Ношение медицинских масок в таком случае станет рекомендованной мерой безопасности, а не требованием.
Министр образования Пшемыслав Чарнек добавил, что школьники вернутся к очным занятиям с 21 февраля.
На данный момент власти Польши требует, чтобы люди носили маски в закрытых общественных местах, а так же предусмотрен ряд ограничений для не вакцинированных граждан.
Напомним, в Украине планируют вакцинировать
70% взрослого населения страны до конца года.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости