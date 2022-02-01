01.02.2022 17:38 Дмитрий Колоней

Коронавирус: Дания отказывается от защитных масок - на каких условиях можно въехать в страну

Страна стала первой страной Евросоюза, которая сняла все свои внутренние ограничения на COVID, несмотря на рекордное количество случаев более легкого варианта Omicron.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на MedicalXpress, с 1 февраля 2022 года Дания попрощалась с масками для лица и медицинскими паспортами. На границах королевства остается лишь несколько ограничений для непривитых путешественников, прибывающих из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

После первой попытки снять ограничения в период с сентября по ноябрь скандинавская страна снова отказалась от проверок COVID и ограничила часы работы баров и ресторанов. Люди рады избавлению от масок. Теперь у них есть выбор, хотят ли они защитить себя или чувствовать себя свободными, отмечают, что довольно странно ездить в метро без маски, что очень приятно видеть лица людей, и кажется, что снова страна живет нормально.

Послабление связано с тем, что в Дании ежедневно регистрируется около 40 000–50 000 новых случаев заболевания COVID, или почти один процент от 5,8 миллиона жителей страны. Чиновники здравоохранения считают, что эти цифры скоро начнут снижаться.

Как считает Тайра Краузе из Датского института общественного здравоохранения и исследований, есть убедительные признаки того, что пик инфекции достиг тех районов, где она была наиболее выражена. Так что сейчас очень хорошее время для ослабления ограничений.

Более 60 процентов датчан получили третью дозу вакцины от COVID-19 — на месяц раньше срока, установленного органами здравоохранения, — по сравнению со средним показателем по ЕС чуть менее 45 процентов. По оценкам органов здравоохранения, включая тех, кто недавно переболел COVID, 80 процентов населения защищены от тяжелых форм заболевания.

«Поскольку Омикрон не является тяжелым заболеванием для вакцинированных, мы считаем разумным снять ограничения», — сказал AFP эпидемиолог Лоне Симонсен из Университета Роскилле.

Спустя два года после вспышки COVID-19 датская стратегия пользуется широкой поддержкой внутри страны. В опросе, опубликованном в понедельник ежедневной газетой Politiken, 64 процента опрошенных датчан заявили, что верят в политику правительства в отношении COVID, а снятие ограничений также пользуется широкой поддержкой в ​​парламенте. Премьер-министр Метте Фредериксен на прошлой неделе заявила, что Дания вернется «к жизни, какой мы знали ее до короны».

В будущем датчан призывают нести личную ответственность. Датчане все чаще используют домашние тесты для выявления инфекции, но в настоящее время они постепенно прекращаются, и вместо этого всем, у кого есть симптомы, рекомендуется оставаться дома. Управление здравоохранения Дании в настоящее время «рекомендует» тем, у кого положительный результат теста, изолироваться на четыре дня, в то время как контактные случаи больше не нуждаются в карантине. Маски для лица и пропуск COVID также рекомендуются для посещения больниц.

Одним из редких критиков решения о снятии ограничений стала Ассоциация подагры страны.

«Мы считаем важным продолжать использовать маски, пока инфекция широко распространяется», — сказала Ritzau директор ассоциации Метте Брайд Линд.

Правительство заявило, что не ожидает, что ему снова придется возвращаться к новым закрытиям, но остается осторожным.

«Мы не можем дать никаких гарантий, когда речь идет о биологии», — заявила на прошлой неделе премьер-министр Метте Фредериксен, объявив о возвращении страны «к жизни, какой мы знали ее до короны».

Дания уже во второй раз пытается вернуться к допандемическому образу жизни. 10 сентября 2021 года страна сняла все свои ограничения, а затем вновь ввела некоторые из них в начале ноября. Музеи, кинотеатры, театры и концертные площадки закрылись незадолго до Рождества и снова открылись в начале января. Столкнувшись с более низким уровнем госпитализаций, чем в предыдущие волны, несколько европейских стран, включая Францию, Ирландию и Великобританию, объявили об отмене или значительном сокращении своих ограничений, несмотря на рекордные или очень высокие случаи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с января 2020 года 73 процента населения Европы заразились COVID-19 хотя бы один раз.

Напомним, ранее мы писали о предупреждении медиков, о том, что "Омикрон" может быть очень опасен для детей и уточнили, что заболевание у них протекает гораздо тяжелее.