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01.02.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Убийство Мирославы Третьяк: стала известна дата рассмотрения апелляции в Харькове

Родные убитой под Харьковом девочки видят часть вины в бездействии органов власти.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на адвокатское объединение "Донец и партнеры", апелляция на решение суда первой инстанции будет рассмотрена 22 февраля 2022 года. Заседание пройдет в Харьковском апелляционном суде. Судья-докладчик — Александр Курило.  
 
Адрвокаты отметили, что и спустя полгода после трагедии, родители девочки не могут оправиться от страшного удара. "Государство в лице одиннадцати государственных органов, которые бездействовали в течение многих лет и имели реальные инструменты, чтобы предотвратить жестокое убийство, своей вины не признает... Ничто не вернет жизнь ребенку. Но мы должны сделать все, чтобы такие трагедии больше не повторялись", — объяснили защитники.
 
 
В апелляции рассмотрят иск к 11 госорганам с требованием выплатить семье убитой девочки 100 миллионов гривен. 
 
Признанного виновным 13-летнего соседа Богдана по решению суда поместили в спецшколу для воспитательных работ, но Татьяна Третьяк в данном ею интервью отметила, что не верит, что от этого будет толк.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что  об исчезновении ребенка в Харьковской области 28 июля в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась.
 
На поиски девочки задействовали личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ГСЧС, Нацгвардии, группу кинологов и общественность.
 
В этот же день около 23:50 в заброшенном доме в Старом Салтове полиция обнаружила тело убитой малышки с ушибами головы и лица.
 
Полиция оперативно установила личность злоумышленника. Это 13-летний парень, который живет с мамой по соседству. Волчанский районный суд Харьковской области применил к подростку меру пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.

 

Тэги:  убийство, смерть, харьков, салтов, третьяк, апелляция
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