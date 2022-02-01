01.02.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Убийство Мирославы Третьяк: стала известна дата рассмотрения апелляции в Харькове

Родные убитой под Харьковом девочки видят часть вины в бездействии органов власти.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на адвокатское объединение "Донец и партнеры", апелляция на решение суда первой инстанции будет рассмотрена 22 февраля 2022 года. Заседание пройдет в Харьковском апелляционном суде. Судья-докладчик — Александр Курило.

Адрвокаты отметили, что и спустя полгода после трагедии, родители девочки не могут оправиться от страшного удара. "Государство в лице одиннадцати государственных органов, которые бездействовали в течение многих лет и имели реальные инструменты, чтобы предотвратить жестокое убийство, своей вины не признает... Ничто не вернет жизнь ребенку. Но мы должны сделать все, чтобы такие трагедии больше не повторялись", — объяснили защитники.

В апелляции рассмотрят иск к 11 госорганам с требованием выплатить семье убитой девочки 100 миллионов гривен. Признанного виновным 13-летнего соседа Богдана по решению суда поместили в спецшколу для воспитательных работ, но Татьяна Третьяк в данном ею интервью отметила, что не верит, что от этого будет толк.

Напомним, ранее мы писали о том, что об исчезновении ребенка в Харьковской области 28 июля в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась. На поиски девочки задействовали личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ГСЧС, Нацгвардии, группу кинологов и общественность. В этот же день около 23:50 в заброшенном доме в Старом Салтове полиция обнаружила тело убитой малышки с ушибами головы и лица. Полиция оперативно установила личность злоумышленника. Это 13-летний парень, который живет с мамой по соседству. Волчанский районный суд Харьковской области применил к подростку меру пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.