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31.01.2022  22:01   Дмитрий Колоней

Мать убитой под Харьковом Мирославы Третьяк: "У меня было желание его убить" (видео)

Татьяна Третьяк призналась, что чувствовала, когда проходили заседания суда под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ, в социальных сетях появилось видео, в котором мать изнасилованной и убитой Мирославы Третьяк Татьяна рассказала, что чувствовала во время заседаний суда.
 
Мать девочки  призналась, что она и ее муж очень хотели убить 13-летнего подростка, изнасиловавшего и жестоко расправившегося с ее маленькой дочерью.
 
 
Женщина даже спрашивала, что ей будет, если она убьет его, отомстив за дочь. Когда она узнала, что получит пожизненное заключение, ее сдерживало одно - что еще есть ребенок. Женщина требовала на суде, чтобы подросток отвечал по всей строгости закона как взрослый - чтобы ему присудили пожизненное заключение.
 
Татьяна не может понять, зачем он совершил это ужасное преступление. И спрашивала у него - ведь семьи друг друга знали. Семья Третьяк даже делилась электричеством с семьей будущего убийцы их дочери. Но подросток отвечает, что не скажет, почему он совершил преступление. Сама же Татьяна, добрый, по ее собственному признанию, человек, никогда не сможет простить его.          
 
13-летнего подростка, виновного в убийстве 6-летней Мирославы, направили в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков на 3 года.
 

 

Тэги:  убийство, изнасилование, харьков, мирослава третьяк, смерть
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