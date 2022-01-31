Мать убитой под Харьковом Мирославы Третьяк: "У меня было желание его убить" (видео)

Женщина даже спрашивала, что ей будет, если она убьет его, отомстив за дочь. Когда она узнала, что получит пожизненное заключение, ее сдерживало одно - что еще есть ребенок. Женщина требовала на суде, чтобы подросток отвечал по всей строгости закона как взрослый - чтобы ему присудили пожизненное заключение.
Татьяна не может понять, зачем он совершил это ужасное преступление. И спрашивала у него - ведь семьи друг друга знали. Семья Третьяк даже делилась электричеством с семьей будущего убийцы их дочери. Но подросток отвечает, что не скажет, почему он совершил преступление. Сама же Татьяна, добрый, по ее собственному признанию, человек, никогда не сможет простить его.
13-летнего подростка, виновного в убийстве 6-летней Мирославы, направили в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков на 3 года.