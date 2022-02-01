Прогноз погоды в Харькове на вторник, 1 февраля

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 14%. Температура воздуха -3°...-1°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -1°...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха -2°...-4°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 30%. Утро и день пройдут в полном спокойствии, синоптики прогнозируют лишь небольшие геомагнитные колебания. Однако метеозависимым людям необходимо помнить о профилактике своего здоровья – в ночь на 2 февраля будут происходить сильные магнитные бури.
Народные приметы. Ясная и теплая погода 1 февраля обещала раннюю весну. «Коли капель — в весну раннюю верь», – говорили наши предки.
Если кружила метель, то верили, что еще долго будет метельная погода.
А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться.
Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.
День прекрасно подходит для любви и романтики. Звезды обещают вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Встреча 2022-го Нового года по китайскому календарю традиционно совпадает с первым Новолунием в Водолее.
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