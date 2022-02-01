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01.02.2022  06:00   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 1 февраля

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 31 января

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 14%. Температура воздуха -3°...-1°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -1°...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха -2°...-4°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 30%. Утро и день пройдут в полном спокойствии, синоптики прогнозируют лишь небольшие геомагнитные колебания. Однако метеозависимым людям необходимо помнить о профилактике своего здоровья – в ночь на 2 февраля будут происходить сильные магнитные бури.

Народные приметы. Ясная и теплая погода 1 февраля обещала раннюю весну. «Коли капель — в весну раннюю верь», – говорили наши предки.

Если кружила метель, то верили, что еще долго будет метельная погода.

А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться.

Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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