01.02.2022 06:00

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 1 февраля

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 31 января

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 14%. Температура воздуха -3°...-1°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -1°...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха -2°...-4°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 30%. Утро и день пройдут в полном спокойствии, синоптики прогнозируют лишь небольшие геомагнитные колебания. Однако метеозависимым людям необходимо помнить о профилактике своего здоровья – в ночь на 2 февраля будут происходить сильные магнитные бури.



Народные приметы. Ясная и теплая погода 1 февраля обещала раннюю весну. «Коли капель — в весну раннюю верь», – говорили наши предки.



Если кружила метель, то верили, что еще долго будет метельная погода.



А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться.



Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.