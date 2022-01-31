31.01.2022 21:31 Дмитрий Колоней
Цены на интернет резко взлетят - мнение эксперта
Стоимость услуг повысилась и будет расти.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на GSMInfo, есть главные причины роста цен на интернет:
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повышение расходов на кабели
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подорожание энергоносителей.
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госпошлина на кабели
Проблема в том, что кабели не производят в нашей стране, а при ввозе надо оплатить дополнительную госпошлину.
Особых надежд на изменение ситуации провайдеры на питают. Поэтому, по прогнозу директора интернет-провайдера NetAssint Максимая Тульева, стоит ожидать очередного повышения цены на интернет и подключение примерно на 20%.
Единственная надежда - на отмену пошлины.
Есть эксперты, которые оптимистично смотрят на реальность такого шага. Дело в том, что вопрос с пошлиной может решиться ввиду продолжающейся конкурентной борьбы за огромный рынок силового кабеля. Есть шанс, что пошлина исчезнет из составляющей тарифов провайдеров, когда интернет-кабели, вместе с силовым будут выведены из номенклатуры импорта, на который распространяются особые таможенные правила. Это больше касается товаров, которые не производят в Украине.
Пока же повышение тарифов более чем реально и ударит оно, прежде всего, по небольшим городам, у которых рынок услуг в этой сфере ограничивается, максимум, несколькими провайдерами. В меньшей степени этот взлет цен почувствуют жители крупных городов, так как конкуренция провайдеров будет способствовать удерживанию цены.
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