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31.01.2022  21:31   Дмитрий Колоней

Цены на интернет резко взлетят - мнение эксперта

Стоимость услуг повысилась и будет расти.


Фото из открытых источников
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на GSMInfo, есть главные причины роста цен на интернет: 
  1. повышение расходов на кабели
  2. подорожание энергоносителей.
  3. госпошлина на кабели 
Проблема в том, что кабели не производят в нашей стране, а при ввозе надо оплатить дополнительную госпошлину.
Особых надежд на изменение ситуации провайдеры на питают. Поэтому, по прогнозу директора интернет-провайдера NetAssint Максимая Тульева, стоит ожидать очередного повышения цены на интернет и подключение примерно на 20%.
 
 
Единственная надежда - на отмену пошлины.
 
Есть эксперты, которые оптимистично смотрят на реальность такого шага. Дело в том, что вопрос с пошлиной может решиться ввиду продолжающейся конкурентной борьбы за огромный рынок силового кабеля. Есть шанс, что пошлина исчезнет из составляющей тарифов провайдеров, когда интернет-кабели, вместе с силовым будут выведены из номенклатуры импорта, на который распространяются особые таможенные правила. Это больше касается товаров, которые не производят в Украине.
 
Пока же повышение тарифов более чем реально и ударит оно, прежде всего, по небольшим городам, у которых рынок услуг в этой сфере ограничивается, максимум, несколькими провайдерами. В меньшей степени этот взлет  цен почувствуют жители крупных городов, так как конкуренция провайдеров будет способствовать удерживанию цены.
 
Напомним, ране мы писали о том, какие цены на топливо будут в феврале.
 
Источник:   GSMInfo
 Тэги:  рост цен, интернет, харьков, украина
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