31.01.2022 21:31 Дмитрий Колоней

Цены на интернет резко взлетят - мнение эксперта

Стоимость услуг повысилась и будет расти.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на GSMInfo, есть главные причины роста цен на интернет:

повышение расходов на кабели подорожание энергоносителей. госпошлина на кабели

Проблема в том, что кабели не производят в нашей стране, а при ввозе надо оплатить дополнительную госпошлину.

Особых надежд на изменение ситуации провайдеры на питают. Поэтому, по прогнозу директора интернет-провайдера NetAssint Максимая Тульева, стоит ожидать очередного повышения цены на интернет и подключение примерно на 20%.

Единственная надежда - на отмену пошлины.

Есть эксперты, которые оптимистично смотрят на реальность такого шага. Дело в том, что вопрос с пошлиной может решиться ввиду продолжающейся конкурентной борьбы за огромный рынок силового кабеля. Есть шанс, что пошлина исчезнет из составляющей тарифов провайдеров, когда интернет-кабели, вместе с силовым будут выведены из номенклатуры импорта, на который распространяются особые таможенные правила. Это больше касается товаров, которые не производят в Украине.

Пока же повышение тарифов более чем реально и ударит оно, прежде всего, по небольшим городам, у которых рынок услуг в этой сфере ограничивается, максимум, несколькими провайдерами. В меньшей степени этот взлет цен почувствуют жители крупных городов, так как конкуренция провайдеров будет способствовать удерживанию цены.